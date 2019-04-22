Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 3 серия (Видео)

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием The Dead are already here ("Мертвые уже здесь"). Премьера третьей серии состоится 28 апреля в США и 29 апреля в Украине. Соответствующее видео телеканал HBO опубликовал на своем канале в YouTube несколько часов назад. 3 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 28 апреля 2019 года и в ночь на 29 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Третий эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 22 минуты. В то же время армия безупречных под руководством Серого Червя готовится к защите родового имения Старков. Все действия происходят ночью, именно поэтому тизер выполнен в основном в темных тонах.