"Выше неба": Появился первый тизер нового фильма режиссера "Хорошего мальчика" (Видео)

По сюжету нового фильма Оксаны Карас молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там ее внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба. Главную героиню фильма, 18-летнюю Сашу, больную пороком сердца, играет Таисия Вилкова ("Елки новые", "Гоголь. Вий"), а мужская роль досталась Филиппу Авдееву ("Кислота"). Также в картине появятся Полина Виторган, Алексей Агранович ("Юморист") и Виктория Толстоганова ("Палач") в ролях сестры, отца и матери девушки. Лучшую подругу главной героини играет Дарья Жовнер ("Теснота"). Фильм "Выше неба" выйдет в прокат 27 июня.