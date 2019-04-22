Топ-10 богатейших актеров по состоянию на 2019 год

Индустрия развлечений богата на странности и нелепости, а еще в ней крутятся огромные деньги. Куда ни глянь, всюду запускаются франшизы, снимаются сиквелы, перезагрузки и новые сезоны сериалов. Крупные блокбастеры давно стали частью нашей культуры, хотя по какой-то причине самые богатые актеры снимаются даже и не в них. Например, всем известный Сэмюэл Л. Джексон (Samuel L. Jackson), снявшийся в более чем в 100 фильмах, в этот список богачей с телеэкранов вообще не попал. Невероятно!