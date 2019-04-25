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На 102-м году жизни умерла легендарная актриса

На 102-м году жизни умерла легендарная актриса
12:21 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: lime.apostrophe.ua

Новости культуры: Фэй Маккензи умерла еще 16 апреля, но известно об этом стало только сейчас.

Скончалась Фэй Маккензи, сыгравшая в пяти фильмах-вестерн вместе с Джином Отри. Ее сердце остановилось во сне в ее доме в Лос-Анджелесе.

Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в Калифорнии в семье актеров Роберта и Ив Маккензи. В кино дебютировала еще будучи младенцем в немой драме Station Content. За свою карьеру актриса сыграла в более чем 60 картинах, а наибольшую известность получила благодаря ролям в вестернах. Маккензи также появлялась в культовой ленте "Завтрак у Тиффани", где исполнила эпизодическую роль.

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Плюс ценителям странной и экзотической кинопродукции Фэй известна по роли в пропагандистском фильме Assassin of Youth (1937 год), рассказывающем о вреде, который приносит молодым умам и телам марихуана. Последней работой Фэй стал эпизод в комедии Блейка Эдвардса 1981 года "Сукин сын". Актриса дважды была замужем. Ее первым супругом два года (1946-1948) был актер Стив Кокрэм, с которым она снялась в сериале "Бонанца", вторым - сценарист  "Следа Розовой пантеры" Том Уолдман (1948-1985).

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