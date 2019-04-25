Появились промо-материалы по завершению сериала "Сверхъестественное" (Видео)

В ближайшие дни на телеэкраны выйдет финальный эпизод 14 сезона "Сверхъестественного", и по этому случаю канал CW порадовал зрителей новыми интригующими кадрами и видео. Неудивительно, что теперь каждая серия культового шоу смотрится, как последняя. Продюсеры обещают поклонникам поистине шокирующий финал — Сэм, Дин и Кастиэль столкнутся с самой большой проблемой в их жизни. Время будет работать против них, так что ребятам придется очень постараться, чтобы остановить Джека прежде, чем он устроит на земле ад. На подмогу к Винчестерам неожиданно придет друг из прошлого. Судя по тому, что в финал сезона вернётся Роберт Патрик Бенедикт, сыгравший в нескольких сериях писателя Чака Ширли и Бога, вероятно, именно его персонаж повлияет на ход событий. Впрочем, подробности мы узнаем уже совсем скоро. 20-й эпизод под названием "Мория" (Moriah) покажут на CW завтра, в русском дубляже серия выйдет в пятницу.