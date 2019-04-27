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ТОП-10 фильмов, от которых смотришь на жизнь по-другому
В жизни каждого человека наступает период, когда нужно что-то изменить, но не хватает то сил, то времени, или находится миллион причин, по которым все идет по проторенной дорожке. Но порой достаточно посмотреть всего один лишь фильм из списка этого обзора, чтобы заставить себя пойти вперед и сломать стереотипы.
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