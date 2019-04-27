Скачать
Суббота, 27.04.2019
Благодатный огонь уже в Украине
Благодатный огонь уже в Украине
В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
Ребров с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии
Ребров с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии
Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней
Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней

"Загадочное убийство": в сети появился первый трейлер фильма с Дженнифер Энистон (Видео)

"Загадочное убийство": в сети появился первый трейлер фильма с Дженнифер Энистон (Видео)
18:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот

Новости культуры: 50-летняя Дженнифер Энистон продолжает радовать своих поклонников кинокартинами, в которых ей достаются главные роли.

После комедийного мюзикла "Пышка", голливудская звезда предстала в кардинально ином образе в комед "Загадочное убийство" (Murder Mystery).Сеть уже подрывает первый трейлер к ленте.

Поскольку съемками фильма "Загадочное убийство" (Murder Mystery) занимается кинокомпания Netflix, первый официальный трейлер появился на их YouTube-канале.

Про кинокартину, которую сняли в жанрах детектива и драмы, сторонники Дженнифер Энистон говорят еще с 2018 года, когда только стало известно о ее выходе. Коллегой актрисы по съемочной площадке стал 52-летний Адам Сэндлер. В паре они создали идеальный комедийный тандем.

В украинский прокат выходит фильм "Мстители: Завершение"

По сюжету, Дженнифер и Адам – супруги, которые отправились в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте летнего богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

Съемки фильма проходили в Италии. Премьера долгожданной картины запланирована на июнь 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Загадочное убийство, Фильм, Дженнифер Энистон, Новый фильм, Новинка, Трейлер, Кинокартина, Jennifer Aniston.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с наступающей Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках
02 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
03 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
04 Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
05 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
&quot;Танцы на закате&quot;: Ева Лонгория покорила сеть фото с 10-месячным сыном
"Танцы на закате": Ева Лонгория покорила сеть фото с 10-месячным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь