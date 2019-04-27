Скачать
Суббота, 27.04.2019
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
1 / 18

Самые ожидаемые фильмы 2019 года

Год 2019 обещает быть бурным на премьеры. Впрочем, во всех рейтингах ожидания лидируют всевозможные сиквелы, перезапуски, ремейки и так далее. Мы попробовали взвесить предпосылки и подумать что и от каких франшиз можно ожидать, а также постарались разбавить список не столь очевидными картинами, которые вероятно могут привлечь внимание широкого зрителя и составить конкуренцию обезличенной массе коммерческого кино.
cameralabs.org
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы 2019, Ожидаемые фильмы 2019, Кино 2019.
16:17 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь