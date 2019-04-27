Самые ожидаемые фильмы 2019 года Год 2019 обещает быть бурным на премьеры. Впрочем, во всех рейтингах ожидания лидируют всевозможные сиквелы, перезапуски, ремейки и так далее. Мы попробовали взвесить предпосылки и подумать что и от каких франшиз можно ожидать, а также постарались разбавить список не столь очевидными картинами, которые вероятно могут привлечь внимание широкого зрителя и составить конкуренцию обезличенной массе коммерческого кино.