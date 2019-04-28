Финальная часть "Мстителей" установила рекорд кассовых сборов

Новости культуры: Первые $100 млн в американском прокате были собраны менее чем за сутки.

Четвертая часть "Мстителей" собрала $100 млн в американском прокате за 17 часов. Такая скорость стала рекордной: предыдущий лидер - фильм "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" заработал в прокате США $100 млн за 21 час.

И это отдельно от того, что за первый день проката 25 апреля (в США фильм стартовал 26 апреля) лента студии Marvel собрала в общей сложности $169 млн.

Такая динамика дает основания считать, что в США фильм соберет $ 330-340 млн по итогам премьерных выходных. Такие цифры значительно больше, чем самые оптимистичные прогнозы.

Благодаря фантастическому старту "Мстителей 4" в американском прокате может быть зафиксировано еще одно лучшее достижение - самый кассовый уик-энд. Лидером в этом рейтинге был премьерный уикенд в момент выхода картины «Мстители 3: Война бесконечности» ($314 млн). Сейчас речь идет о достижении отметки $400 млн.