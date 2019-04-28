Хамелеоны: фильмы, в которых актеры появляются в нескольких ролях (Фото)

К счастью в мире кино есть актеры, которые умеют по-настоящему "хамелеонить", мастерски воплощая совершенно разные образы. А на подмогу их актерскому таланту приходят мастера грима. Вот прекрасные примеры того, как один и тот же актер потрясающе сыграл сразу несколько ролей в одном и том же фильме.