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Воскресенье, 28.04.2019
Хамелеоны: фильмы, в которых актеры появляются в нескольких ролях (Фото)
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Хамелеоны: фильмы, в которых актеры появляются в нескольких ролях (Фото)

К счастью в мире кино есть актеры, которые умеют по-настоящему "хамелеонить", мастерски воплощая совершенно разные образы. А на подмогу их актерскому таланту приходят мастера грима. Вот прекрасные примеры того, как один и тот же актер потрясающе сыграл сразу несколько ролей в одном и том же фильме.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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