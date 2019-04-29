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Понедельник, 29.04.2019

Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Не успели зрители прийти в себя после эпизода с битвой за Винтерфелл, а HBO уже интригует 40-секундным видео-анонсом следующей, четвертой по счету серии. До этого момента все промо-материалы, подогревавшие интерес зрителей к финальному сезону «Игры престолов», брались только из первых трех серий – не удивительно, если учесть, что вчерашняя серия закончилась неожиданной смертью Короля Ночи, и теперь у ключевых героев остались совсем другие враги. На них-то и намекает Дейенерис, которая в новом промо-видео произносит за кадром, пока зрителям показывают момент с Серсеей – «Мы победили в великой войне, теперь мы победим в последней войне». Действие с Севера отправляется в Королевскую гавань, где зрителям предстоит увидеть еще одно грандиозное противостояние – за Железный трон.
popcornnews.ru
Фото: Facebook
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11:28 Сегодня Телеграф
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