Элайджа Вуд прокомментировал съемки сериала по "Властелину колец"

Новости культуры: Элайджа Вуд, который для многих зрителей, похоже, на всю жизнь останется Фродо из "Властелина колец".

В разработке сериала по фэнтези-вселенной Элайджа Вуд не участвует – однако не избежал просьбы прокомментировать планы Amazon по созданию "убийцы "Игры престолов"".

Амбициозный проект Amazon обойдется студии минимум в миллиард долларов – поскольку только за права на создание сериала по "Властелину колец" пришлось выложить 250 миллионов долларов (и еще 750 уйдут непосредственно на производство). Сумма не просто большая – рекордная, и потому не удивительно, что Элайджа Вуд до сих пор не может в это поверить:

"Это безумие какое-то. В наше время такого бы не произошло, потому что наследники Толкина даже не знали, чем владеют. Все это – продукт того мира, в котором мы живем сегодня. Теперь-то они уже знают, насколько ценно их наследство, насколько прибыльным оно может быть".

Похоже, Элайджа даже рад, что трилогию "Властелин колец" с его участием удалось снять в 2000-х, а не сегодня – потому что результат, по мнению актера, был бы совсем другим:

"Что было особенно удивительным во "Властелине колец", так это то, что ощущался он, как независимое кино, снятое New Line в Новой Зеландии, вроде как "спрятанное" от любопытных глаз. Если бы такой фильм снимали сегодня, это происходило бы при совсем других обстоятельствах, масштаб был бы совсем другим. Это, конечно, не означает, что у такого фильма не было бы души. Просто ее было бы сложнее сохранить".