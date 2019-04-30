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Брэд Питт отказался от съемок на лето

Брэд Питт отказался от съемок на лето
10:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Брэд Питт отказался от съемок на это лето, чтобы восстановить отношения с детьми.

Уже скоро состоится премьера фильма "Однажды в Голливуде", в котором Брэд Питт исполнил одну из главных ролей, а вот когда выйдут другие проекты актера — неизвестно.

Последние месяцы Анджелина Джоли часто выводила детей на прогулки, шоппинг и премьеры фильмов, пока Брэд Питт был занят на съемках фильма и других проектах. Однако теперь актер намерен наверстать упущенное время с семьей. "Брэду пришлось заморозить разработку сиквела "Мировой войны Z", и теперь, когда фильм отменили, он решили отказаться от участия в других проектах этим летом и просто побыть рядом с детьми", — передает Radar Online.

Западные СМИ прежде сообщали о натянутых отношениях между Питтом и его старшим приемным сыном Мэддоксом, с которым, по слухам, у звезды случилась ссора в самолете. Как утверждает инсайдер, актер собирается использовать отпуск, чтобы вновь стать ближе к сыновьям: "Он отчаянно пытается использовать эту возможность, чтобы восстановить отношения с детьми, с Мэддоксом и Паксом в особенности. Он хочет сблизиться с ними на почве интереса к спорту и мотоциклам, особенно после того как на протяжении месяцев он мог лишь проводить время в своем имении в Лос-Фелисе".

Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

По сообщениям Radar Online, какое-то время напряжение в отношениях между Анджелиной и Брэдом было настолько велико, что актера не могли застать с детьми больше 900 дней кряду. "Было время, когда он не мог представить себе, что откажется от этого фильма, но это оказалось благословением. Раз Джоли начала активно сниматься, Питт решил взять перерыв в работе и побыть отцом", — рассказал анонимный источник.

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Фильмы, Кино, Брэд Питт, Актер.
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