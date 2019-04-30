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"Мстители: Финал": Кассовые сборы фильма оказались больше, чем предполагалось

"Мстители: Финал": Кассовые сборы фильма оказались больше, чем предполагалось
19:45 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: "Мстители: Финал" собрали в прокате 1,22 миллиарда долларов.

Рекордные кассовые сборы фильма "Мстители: Финал" за первый уик-энд в прокате оказались даже выше, чем сообщалось изначально. Как сообщает Variety, в мировом прокате картина собрала 866,6 миллиона долларов, а в домашнем - 357,1 миллиона долларов. Таким образом, кассовые сборы новых "Мстителей" за первый уик-энд составили 1,22 миллиарда долларов.

Отмечается, что Disney опубликовала финальные цифры в понедельник, которые подтвердили, что кассовые сборы превысили ожидания. В воскресенье предполагалось, что сборы за первый уик-энд составят 859 миллионов долларов в мировом прокате и 350 миллионов - в домашнем.

"Финал" стал первым фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в миллиард долларов в первый уик-энд, "Войне бесконечности" на это понадобилось 11 дней. Фильму также удалось собрать рекордные кассовые сборы в мировом прокате и получить статус самого успешного старта голливудского фильма в Китае.

Спойлер: Крис Прэтт раскрыл финал "Мстителей" курьезным видео

Более того, теперь Marvel удерживает два самым успешных старта в прокате, которые принадлежат "Финалу" и "Войне бесконечности", а все 22 фильма кинематографической вселенной собрали 19,9 миллиарда долларов. Восемь из них смогли преодолеть отметку в один миллиард долларов.

Кроме того, "Финал" может претендовать на звание самого успешного фильма всех времен. На данный момент пальму первенства удерживает "Аватар", который заработал 2,7 миллиарда долларов. На втором месте находится "Титаник" (2,1 миллиарда), а на третьем - "Звездные войны: Пробуждение силы" (2,06 миллиарда).

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