"Игра престолов" 8 сезон: где и когда можно посмотреть 4 серию в Украине

Новости культуры: Поклонники со всего мира затаили дыхание в ожидании четвертой серии восьмого сезона знаменитого сериала "Игра престолов".

Выход эпизода запланирован апреля в 21:00, однако это в Соединенных Штатах Америки. Украинцы смогут увидеть третью серию 6 мая в 4:00.

Также ориентировочная продолжительность четвертого эпизода 8 сезона будет около 1 часа 18 минут. Премьера сериала состоится на телеканале HBO. В Украине ее смогут увидеть все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

В новом сезоне будет всего 6 серий, которые расскажут о конечных событиях борьбы за Железный трон и войне с белыми ходаками во главе с Королем Ночи.

Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей "Игры престолов".