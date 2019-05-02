Игра Saints Row получит собственный фильм

Новости культуры: Слухи о фильме по мотивам Saints Row ходят еще с 2009 года, и вот теперь геймеры получили официальное подтверждение.

По словам Deadline, за экранизацию "Святых улиц" возьмется Феликс Гэри Грей, который уже режиссировал "Люди в черном: Интернэшнл", "Пятницу" и "Форсаж" 8. В кресло сценариста посадили Грега Руссо, который уже взялся за перезапуск Mortal Kombat и Resident Evil, но еще не запомнился собственными работами. За создание фильма возьмется студия Fenix Studios, а помогать будут Koch Media и Occupant Entertainment. Дата релиза неизвестна.

Назад в прошлое

Впервые об адаптации Saints Row заговорил рэпер 50 Cent перед выходом игры Blood in the Sand, в которой исполнитель стал главным героем. Артист рассказал, что хотел сделать фильм по мотивам "Святых улиц" и даже получил одобрение THQ, которая вскоре обанкротилась, потеряв права на франшизу. После возрождения в лице THQ Nordic компания выкупила свои игры обратно, включая Saints Row, и, похоже, решилась воплотить задуманное.

Также напомним, что Deep Silver и студия Volition опубликовали трейлер переиздания Saints Row: The Third для Nintendo Switch. Выйдет игра 10 мая и получит все вышедшие дополнения, а также поддержку онлайнового и локального кооператива.