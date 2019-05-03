Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

"Украина в фокусе": в Грузии встретили украинское кино

"Украина в фокусе": в Грузии встретили украинское кино
10:09 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: oiff.com.ua

Новости культуры: В Тбилиси состоялось открытие кинофестиваля "Украина в фокусе", во время которого зрители смогли оценить работы украинских режиссеров.

Как сообщается на сайте Госкино, со 2 по 5 мая в Грузии будет проходить фестиваль украинского кино. В первый день жители и гости Тбилиси, где и происходит мероприятие, смогли посмотреть полнометражную ленту "Дикое поле" Ярослава Лодыгина. Стоит сказать, что это дебютная работа режиссера.

За время проведения фестиваля кино украинские творцы представят 7 полнометражных фильмов, среди которых "11 детей из Моршина" Аркадия Непыталюка, "Связь" Жанны Озирной, "Ворота" Владимира Тихого. Пятый по счету кинофестиваль будет проходить при поддержке Госкино, посольства Украины в Грузии, Грузинского Национального киноцентра, Одесского международного кинофестиваля и властей города Тбилиси. Также организаторами проекта выступили две продюсерские компании.

"Мы видим неизменную заинтересованность грузинской стороны украинской культурой и совместном кинематографическом сотрудничестве. Ради продвижения Украины в мире, поиске и налаживании новых профессиональных связей, сотрудничества и продуктивного диалога с давними партнерами мы продолжаем поддержку подобных мероприятий за границей", - заявил Глава Госкино Украины Филипп Илленко.

"Однажды в Голливуде": киноленту покажут на Каннском кинофестивале

Также организаторы подчеркнули, что на сегодняшний день киноиндустрия в Украине быстро развивается, что позволяет выгодно презентовать национальный продукт в мире. При этом страна может похвастаться разноплановыми в жанрах сюжеты и проекты, ярко выражающие особенности украинского кинематографа. "Фестиваль украинского кино в Грузии уже стал доброй традицией, и празднует небольшой первый юбилей - 5 лет. Поэтому мы снова ожидаем полные залы", - прокомментировали событие организаторы Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

Самым насыщенным днем за все время проведения фестиваля станет суббота, говорится в публикации на сайте ведомства. Так, в этот день украинского кино в кинотеатре Тбилиси состоится показ 6 лент украинских режиссеров. Среди них - "Герой моего времени" Тони Ноябревой, работа, получившая приз за лучшую режиссуру на Национальном конкурсе 9-го Одесского международного кинофестиваля. В воскресенье киноманам "на десерт" покажут нашумевшую ленту "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, которая станет финальной в череде кинопоказов и закроет фестиваль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Фестиваль, Грузия, Кино, Тбилиси, Премьера, Вулкан, Режиссер, Фокус, Показ, Лента, Госкино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь