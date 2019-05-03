"Украина в фокусе": в Грузии встретили украинское кино

Новости культуры: В Тбилиси состоялось открытие кинофестиваля "Украина в фокусе", во время которого зрители смогли оценить работы украинских режиссеров.

Как сообщается на сайте Госкино, со 2 по 5 мая в Грузии будет проходить фестиваль украинского кино. В первый день жители и гости Тбилиси, где и происходит мероприятие, смогли посмотреть полнометражную ленту "Дикое поле" Ярослава Лодыгина. Стоит сказать, что это дебютная работа режиссера.

За время проведения фестиваля кино украинские творцы представят 7 полнометражных фильмов, среди которых "11 детей из Моршина" Аркадия Непыталюка, "Связь" Жанны Озирной, "Ворота" Владимира Тихого. Пятый по счету кинофестиваль будет проходить при поддержке Госкино, посольства Украины в Грузии, Грузинского Национального киноцентра, Одесского международного кинофестиваля и властей города Тбилиси. Также организаторами проекта выступили две продюсерские компании.

"Мы видим неизменную заинтересованность грузинской стороны украинской культурой и совместном кинематографическом сотрудничестве. Ради продвижения Украины в мире, поиске и налаживании новых профессиональных связей, сотрудничества и продуктивного диалога с давними партнерами мы продолжаем поддержку подобных мероприятий за границей", - заявил Глава Госкино Украины Филипп Илленко.

Также организаторы подчеркнули, что на сегодняшний день киноиндустрия в Украине быстро развивается, что позволяет выгодно презентовать национальный продукт в мире. При этом страна может похвастаться разноплановыми в жанрах сюжеты и проекты, ярко выражающие особенности украинского кинематографа. "Фестиваль украинского кино в Грузии уже стал доброй традицией, и празднует небольшой первый юбилей - 5 лет. Поэтому мы снова ожидаем полные залы", - прокомментировали событие организаторы Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

Самым насыщенным днем за все время проведения фестиваля станет суббота, говорится в публикации на сайте ведомства. Так, в этот день украинского кино в кинотеатре Тбилиси состоится показ 6 лент украинских режиссеров. Среди них - "Герой моего времени" Тони Ноябревой, работа, получившая приз за лучшую режиссуру на Национальном конкурсе 9-го Одесского международного кинофестиваля. В воскресенье киноманам "на десерт" покажут нашумевшую ленту "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, которая станет финальной в череде кинопоказов и закроет фестиваль.