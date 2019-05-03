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"Sonic The Hedgehog": создатели фильма изменят внешность Соника

"Sonic The Hedgehog": создатели фильма изменят внешность Соника
18:15 Пт, 3 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры: В конце апреля студия Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма Sonic The Hedgehog, который получил много критики со стороны фанатов Синего ежа.

Похоже, что создатели картины решили прислушаться к словам геймеров, и объявили планы по изменению внешность героя.

После публикации трейлера и волны критики в Twitter забежал режиссер фильма Джефф Фаулер, и поспешил успокоить фанатов. По словам кинематографиста, Paramount и Sega услышали поклонников Соника, и готовятся к редизайну персонажа.

"Это случится. Каждый в Paramount и Sega намерены сделать персонажа настолько лучше, насколько это возможно…", - сказал Фаулер.

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К сожалению, режиссер не рассказал, как изменят персонажа и возьмут ли за основу классический дизайн. В комментариях под трейлером в Twitter фанаты показывали своей видение, отталкиваясь от игрового Соника, что выглядело довольно неплохо. Возможно, что Paramount стоит пойти по пути Warner Bros., которые перенесли Пикачу на большие экраны, оставив классический дизайн персонажа.

Выход Sonic The Hedgehog запланирован на 7 ноября 2019 года, так что у киноделов есть время исправить Соника.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Герой, Лента, Соник, Sonic The Hedgehog.
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