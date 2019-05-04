Мировой кинематограф: 10 лучших фильмов с Одри Хепберн Актриса Одри Хепберн является обладательницей всевозможных премий и наград, а также целой армии поклонников и поклонниц. Первые восхищаются красотой и женственностью звезды, вторые стильными нарядами и аристократическими манерами. Знаменитость родилась 4 мая 1929 года, в этом году ей исполнилось бы 90 лет. Она оставила заметный след в мировом кинематографе благодаря неподражаемому стилю, естественной красоте и таланту. В детстве Одри увлекалась балетом, но, повзрослев, отдала предпочтение драматическому искусству. Она участвовала в постановках на Бродвее, а затем в жизнь Хепберн ворвался Голливуд. Ее имя было у всех на устах, ее картины были невероятно популярны, ее партнерами по экрану становились самые привлекательные мужчины того времени (Грегори Пек, Кэри Грант, Гэри Купер). Каждый образ кинодивы необыкновенно яркий, живой и безумно обаятельный, а лучшие из лучших представлены ниже.