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Воскресенье, 05.05.2019
Мировой кинематограф: 10 лучших фильмов с Одри Хепберн
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Мировой кинематограф: 10 лучших фильмов с Одри Хепберн

Актриса Одри Хепберн является обладательницей всевозможных премий и наград, а также целой армии поклонников и поклонниц. Первые восхищаются красотой и женственностью звезды, вторые стильными нарядами и аристократическими манерами. Знаменитость родилась 4 мая 1929 года, в этом году ей исполнилось бы 90 лет. Она оставила заметный след в мировом кинематографе благодаря неподражаемому стилю, естественной красоте и таланту. В детстве Одри увлекалась балетом, но, повзрослев, отдала предпочтение драматическому искусству. Она участвовала в постановках на Бродвее, а затем в жизнь Хепберн ворвался Голливуд. Ее имя было у всех на устах, ее картины были невероятно популярны, ее партнерами по экрану становились самые привлекательные мужчины того времени (Грегори Пек, Кэри Грант, Гэри Купер). Каждый образ кинодивы необыкновенно яркий, живой и безумно обаятельный, а лучшие из лучших представлены ниже.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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22:07 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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