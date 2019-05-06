Вышел тизер 5 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Всего два эпизода остается до конца "Игры престолов", и вне зависимости от того, готовы вы морально или же нет, HBO "радует" нас тизером предпоследней серии. Если вы еще не успели посмотреть 4 серию, вышедшую в ночь с воскресенья на понедельник. Весь 49-секундный тизер, по сути, представляет собой очередное "затишье перед бурей" и построен ровно по тому же принципу, что тизер 3 серии, предвещавший нам грандиозную Битву за Винтерфелл. На этот раз главных героев ожидает битва в Королевской гавани – и, учитывая редеющий с каждой серией актерский состав, в этой битве наверняка кто-то из основных персонажей попрощается с жизнью. В тизере Джон Сноу и армия Дейенерис окружили столицу, а Серсея спряталась за своей армией и десятками тысяч мирных жителей. Продолжительность эпизода составит 80 минут – длиннее (82 минуты) была только "Битва за Винтерфелл".