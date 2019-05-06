В МИП презентовали фильм о боях в Семеновке

Новости культуры: К пятой годовщине боя в Семеновке была показана документальная лента о реальных военных событиях, которые закончились победой украинской армии над боевиками.

В Министерстве информационной политики Украины презентовали документальный фильм "Семеновка. 5 мая". Проект был реализован силами одной из продакш-компании при поддержке ведомства. Лента длится 26 минут, и уже доступна на видео-канале Нацгвардии Украины.

Картина базируется на реальных событиях, сюжет состоит из воспоминаний участников битвы и описывает хронологических ход событий 5 мая в Семеновке. Тогда произошло вооруженное столкновение украинских военных трех силовых структур с боевиками, в результате которого победу получили украинская сторона. Но в процессе битвы не обошлось и без потерь. Так, боец под псевдонимом "Ягуар" получил ранения, не совместимые с жизнью. Посмертно его наградили орденом "За мужеством" ІІІ степени.

Вместо актеров в проекте участвовали военные, которые прошли нелегкий путь войны, очевидцы боя, а также активисты. Среди привлеченных были спецназовцы из Западного и Южного территориальных управлений, сотрудники "Омега", подразделений "Альфа" СБУ. В 2014 году в районе ведения этого исторического боя был открыт памятный знак.