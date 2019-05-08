Внимание, спойлеры: Второй трейлер "Человек-паук: Вдали от дома" (Видео)

Sony Pictures Entertainment представила трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Если вы не обратили внимание на заголовок новости, предупреждаем, что ролик содержит спойлеры к фильму "Мстители: Финал". По сюжету "Вдали от дома" Питер Паркер и его лучшие друзья — Нед и Эм-Джей — отправляются на отдых в Европу. Там с Паркером связывается Ник Фьюри — он хочет, чтобы Паук помог раскрыть тайну стихийных существ, что сеют хаос на континенте. Постановщиком картины стал Джон Уоттс (Jon Watts) — режиссёр "Возвращения домой". В роли Паркера — уже знакомый Том Холланд (Thomas Holland). Ника Фьюри изобразил Сэмюэл Л. Джексон (Samuel L. Jackson). Кроме того, в трейлере вновь показали Джейка Джилленхола (Jake Gyllenhaal) в образе Мистерио.