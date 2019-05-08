Disney раскрыла даты выхода еще трех эпизодов "Звездных войн"

Новости культуры: Стали известны даты выхода новых эпизодов "Звездных войн".

The Walt Disney Company проинформировала о сроках выхода новых эпизодов "Звездных войн".

Как отмечается, первый из трех фильмов должен выйти на экраны 16 декабря 2022 года, второй — 20 декабря 2024, а третий — 18 декабря 2026 году. Об этом сообщает The Variety.

Уточняется, что премьера второй части "Аватара" будет отложена и произойдет 17 декабря 2021.

Ранее сообщалось, что "Звездные войны" возьмут перерыв после девятого эпизода.

Напомним, в возрасте 74 лет умер актер Питер Мейхью, известный своей ролью Чубакки в "Звездных войнах".