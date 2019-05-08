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Среда, 08.05.2019
"Игра Престолов" и "Гарри Поттер": что общего в этих культовых картинах
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"Игра Престолов" и "Гарри Поттер": что общего в этих культовых картинах

Как вы думаете, что вообще может быть общего между культовым сериалом Игра престолов и не менее культовыми фильмами о Гарри Поттере? Конечно же, речь идет вовсе не о том, что действия этих картин разворачиваются в мире фэнтези, и вовсе не о борьбе добра со злом. А об актерах, которые сыграли в этих обеих экранизациях.
Фото: zefirka.net
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Кино, Фильм, Сериал, Актеры, Гарри Поттер, Игра престолов, Актер.
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