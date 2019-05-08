"Игра Престолов" и "Гарри Поттер": что общего в этих культовых картинах

Как вы думаете, что вообще может быть общего между культовым сериалом Игра престолов и не менее культовыми фильмами о Гарри Поттере? Конечно же, речь идет вовсе не о том, что действия этих картин разворачиваются в мире фэнтези, и вовсе не о борьбе добра со злом. А об актерах, которые сыграли в этих обеих экранизациях.