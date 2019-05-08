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Кинофестиваль в Каннах: Украина покажет два фильма

Кинофестиваль в Каннах: Украина покажет два фильма
17:04 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости культуры: На Канском кинофестивале Украина примет участие в конкурсных программах и представит две киноленты, а также расскажет миру о ситуации в киноиндустрии.

Как сообщается на сайте Минкульта, в этом году на всемирном фестивале кино в Каннах Украина продемонстрирует свой взгляд на данное искусство и покажет картину в рамках конкурсной программы "Особый взгляд" и короткометражку.

Лента "Домой" режиссера Наримана Алиева представит страну в первой конкурсной программе, а бороться за звание лучшей среди коротких метров будет работа Декеля Беренсона "Анна", которую создавали при участии еще двух стран - Израиля и Британии. Кроме этого, Украина получит свое место среди павильонов других стран-участниц. И там все желающие смогут познакомиться с современным украинским кино и не только.

Творец фильма, который покажут на конкурсе, признался, что путь к этому событию был долгим и тернистым. И это действительно огромное достижение для него и его команды. "Канский кинофестиваль - это начало пути нашего фильма, мы надеемся, что в будущем у нас будет возможность представить наше кино по всему миру, распространяя украинскую и крымско-татарскую культуру", - подчеркнул Алиев.

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Сам Министр ведомства считает, что презентация страны на столь масштабном международном мероприятии ялвяется отличной возможностью для продвижения украинского кинематографа и демонстрации его возможностей. "В национальном павильоне будет представлено немало украинских фильмов, еще неизвестных широкой публике, однако чрезвычайно качественных и интересных", - подчеркнул Министр культуры Украины Евгений Нищук.

В Пресс-службе ведомства сообщается, что в национальном павильоне будет представлена информация про состояние киноиндустрии, состояние рынка и законодательство, касающееся данной отрасли. Будущим партнерам продемонстрируют полноту картины с помощью каталога, в котором вмещены полные данные о созданных фильмах полного и короткого метра в период с 2018 по 2019 года. А также расскажут о тех проектах, которые находятся на стадии производства.

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