Любознательным зрителям: в Disney рассказали о датах премьер самых ожидаемых фильмов на 8 лет вперед

Новости культуры: Кинокомпания Disney является одной из самых успешных и популярных организаций в мире. За последний год они сняли более пяти римейков и много новых фильмов.

Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед. Об этом сообщается на сайте Pure Wow.

Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney.

Даты премьер 4 частей "Аватара":

17 декабря 2021-го - "Аватар 2";

22 декабря 2023-го - "Аватар 3";

19 декабря 2025-го - "Аватар 4";

17 декабря 2027-го - "Аватар 5".

Дать премьер трех новых частей "Звездных войн":

16 декабря 2022-го;

20 декабря 2024-го;

18 декабря 2026-го.

Также в список самых ожидаемых блокбастеров попали фильмы киномира Marvel.

Даты премьер восьми будущих картин от Marvel, которые еще не получили названий: