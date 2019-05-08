Любознательным зрителям: в Disney рассказали о датах премьер самых ожидаемых фильмов на 8 лет вперед

Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед. Об этом сообщается на сайте Pure Wow.
Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney.
Даты премьер 4 частей "Аватара":
Дать премьер трех новых частей "Звездных войн":
Также в список самых ожидаемых блокбастеров попали фильмы киномира Marvel.
Даты премьер восьми будущих картин от Marvel, которые еще не получили названий: