Появился трейлер зажигательной комедии "Отпетые мошенницы"

Новости культуры: Экранизировать известный сюжет взялся режиссер Крис Эддисон.

В четверг, 9 мая, в Украине состоялась премьера американской комедии "Отпетые мошенницы" (The Hustle).

Сюжет фильма "Отпетые мошенницы"

Случайная встреча двух ярких женщин может обернуться аферой года. Обе мошенницы имеют свой стиль в работе: одна тщательно все планирует и проверяет, а вот другая – полагается на фортуну, выбирая мелкие дела с быстрым доходом.

Свои усилия воспалительные аферистки решили объединить, чтобы сорвать немалый куш: девушки задумали обокрасть молодого и очень наивного миллиардера. Однако дело окажется не таким же легким, а проделки мошенниц обернутся в курьезные происшествия.

Известно, что "Отпетые мошенницы" – римейк комедии "Отчаянные мошенники", которая вышла на телеэкраны в 1988 году. В первой киноленте главные роли исполняют мужчины, поэтому в Голливуде решили создать другую версию фильма, где мошенницы грабят богача.

Звездный состав фильма

В киноленте "Отпетые мошенницы" главные роли исполнили две популярные актрисы – Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Кроме них, в фильме зрители смогут увидеть яркую игру Алекса Шарпа, Тима Блейка Нельсона, Ингрид Оливер, Мены Раянн.

Съемки начались в 2017 году в Великобритании и в английском аэропорту Фарнборо, часть сцен снимали на Майорке.