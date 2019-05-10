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Пятница, 10.05.2019
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"Форсаж" может получить женский спин-офф

"Форсаж" может получить женский спин-офф
12:25 Сегодня Телеграф https://www.popcornnews.ru/news/sil_naya_i_nezavisimaya_geroinya_sharliz_teron_poluchit_svoj_spin_off_forsazha_ Фото: instagram.com

Новости культуры: "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.

Студия Universal восхищается успехами Marvel и строит собственную киновселенную, где точно так же попираются законы физики – "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.

Задел на спин-офф момент когда, Сайфер в исполнении Шарлиз Терон в конце фильма антигероиня, для разнообразия, не умерла, а спаслась.И вот теперь, похоже, сценарная "лазейка" создателям "Форсажа" пригодится – для съемок полноценного фильма о приключениях Сайфер. Пока непонятно, согласится ли на этот проект сама Шарлиз – и какой сценарист/режиссер займется непосредственной его реализацией.

Первый спин-офф франшизы, "Форсаж: Хоббс и Шоу", стартует в кинотеатрах 1 августа 2019, а заключительные (по крайней мере, официально) части основной серии, 9-я и 10-я, выйдут, соответственно, в 2020 и 2021 году.

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Напомним, что не так давно студия Warner Bros. в очередной раз отложила премьеру "Фантастических тварей 3" – теперь фильм выйдет еще через два с половиной года, 12 ноября 2021. После этого инсайдеры заговорили о том, что сделано это не столько из-за того, что сценарий фильма требует серьезной доработки, сколько из-за того, что студия не знает, что делать с Джонни Деппом.

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Шарлиз Терон, Кино, Форсаж, Роль, Спин-офф, Роль злодейки.
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