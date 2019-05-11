История персонажа "Черный плащ"

Главный герой – селезень, одетый в маску и темную накидку, – представляет собой набор противоречивых качеств: смелый и закомплексованный, храбрый и эгоистичный. Пожалуй, в переодетой утке больше человеческого, чем может показаться на первый взгляд.