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Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера

Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
11:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: По случаю его дня рождения мы расскажем вам его путь к успеху и поделимся подборкой самых лучших фильмов.

Бесспорно, такого харизматичного и красивого актера, как Роберт Паттинсон, знает каждая девушка и женщина, ведь в него невозможно не влюбиться. Сегодня, 13 мая, актер празднует 33-летие. 

Путь к успеху

Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне. Мать Роберта Клэр занималась работой в модельном агентстве, а отец Ричард работал над отправкой грузовых автомобилей из США. Мальчик в семье рос не один, у него есть две старшие сестры – Виктория и Лиззи.

В детстве Роберт был очень скромным и замкнутым. Несмотря на это, британец мечтал стать актером. Побороть страх ему помогла мать. Кроме первых спектаклей в театре, Паттинсон пробовал свои силы в модельной карьере, что позволило ему стать более открытым, перестать бояться публики и сцены.

Уже в 12-летнем возрасте он начал модельную карьеру, а три года спустя стал актером любительского театра Barnes Theatre Company.

Роберт Паттинсон дебютировал как актер в 2004 году. Его первым кинопроектом стал фильм "Кольцо Нибелунгов", который был основан на средневековой немецкой поэме. Роберт исполнил незначительную роль, но это помогло ему начать свой актерский путь.

Конец 2005 года стал знаменательным для будущего актера. Роберт сыграл ученика из Хогвартса Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и Кубок Огня". Несмотря на то, что до съемок фильма Паттисон не читал книгу, он прекрасно справился с задачей. Эта роль позволила Паттинсону закрепиться в мире кино. Издание Times Online называло его звездой завтрашнего дня и предсказывало большое будущее. Журналисты не ошиблись.

На поприще славы его вывела роль загадочного юноши-вампира. Вся женская половина человечества увлекалась актером. В период с 2008-го по 2012-й год мир увидел пять частей "Сумерек", Роберт Паттинсон получил около 50 миллионов долларов.

Однако деньги, слава и мировое признание не приносили актеру удовольствие, ведь все видели в нем лишь миловидного Эдварда Каллена. На самом же деле он хотел раз и навсегда распрощаться с этим образом. Актер часто признавался, что съемки в "Сумерках" не приносили ему особого удовольствия, а были банальным отрабатыванием подписанного контракта.

Фильм выпил у актера немало крови. Актер неоднократно жаловался на то, что поклонницы постоянно хотят присутствовать в его жизни, заглядывают в окна и вмешиваются в личное пространство.

Увлечения и путешествия актера

Роберт является олицетворением мужчины, которым можно вдохновляться, ведь он прекрасно смотрится на всех фотосессиях для модных глянцев и рекламных кампаний, отлично играет на гитаре и фортепиано, прекрасно поет и, самое главное, является одним из тех актеров, за которыми неоднократно будем наблюдать еще на протяжении многих лет. Его успех и путь к мировому признанию лишь зародились и уже показали прекрасные результаты.

Актер много путешествует, а страной, которая его больше всего поразила, называет Бразилию.

Раньше я не бывал в Южной Америке и даже не подозревал, насколько их культура отличается от нашей. Местные жители очень добродушные, радостные и открытые. Они бросаются на шею при первой встрече и не понимают, почему ты так холодно реагируешь. Мне нравится простота бразильцев, – рассказал актер.

Топ-5 лучших фильмов актера

Британец является примером того, как не погубить свою карьеру, став актером одной роли. Прославившись благодаря молодежной фэнтези-саге "Сумерки", Роберт начал сниматься в проектах, которые по-настоящему раскрыли его актерский талант. 

Когда я начал работать актером, то понял, насколько интересна эта профессия. Ты должен развиваться, всю жизнь учиться, чтобы суметь сыграть любую роль. Каждая работа открывает новый мир, пробуждает интерес к новым знаниям. Даже если этого нет в сценарии, ты можешь предположить, что твой персонаж любит классическую музыку, и сам начинаешь ее слушать, – отметил Роберт.

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Роберт Паттинсон, День рождения, Актер, Самые лучшие фильмы.
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