Пин-ап в "Игре престолов": изображения героинь сериала в ярком стиле (Фото) Термин "пинап" также относится к рисункам, картинам и другим иллюстрациям, выполненным по этим фотографиям. Данное слово впервые было употреблено в 1941 году, тем не менее данная практика прослеживается по крайней мере уже с 1890-х годов. Картинки для пришпиливания вырезались из журналов и газет, это могли быть открытки, хромолитографии и т. д. Часто такие изображения печатались в календарях, и без того предназначенных для вывешивания на стену. В более позднее время постеры с пинап герлз стали выпускать специально. Представляем вашему вниманию героинь культового сериала "Игра престолов" в стиле пин-ап от Андрея Тарусова (Andrew Tarusov).