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Среда, 22.05.2019
Пин-ап в "Игре престолов": изображения героинь сериала в ярком стиле (Фото)
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Пин-ап в "Игре престолов": изображения героинь сериала в ярком стиле (Фото)

Термин "пинап" также относится к рисункам, картинам и другим иллюстрациям, выполненным по этим фотографиям. Данное слово впервые было употреблено в 1941 году, тем не менее данная практика прослеживается по крайней мере уже с 1890-х годов. Картинки для пришпиливания вырезались из журналов и газет, это могли быть открытки, хромолитографии и т. д. Часто такие изображения печатались в календарях, и без того предназначенных для вывешивания на стену. В более позднее время постеры с пинап герлз стали выпускать специально. Представляем вашему вниманию героинь культового сериала "Игра престолов" в стиле пин-ап от Андрея Тарусова (Andrew Tarusov).
Фото: wuzzup.ru
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Сериал, Стиль, Игра престолов, Пин-ап, Героини, Game of Thrones.
19:20 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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