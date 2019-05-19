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"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: когда смотреть

"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: когда смотреть
21:40 Вс, 19 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Поклонники со всего мира затаили дыхание в ожидании шестой серии восьмого сезона знаменитого сериала "Игра престолов".

Выход эпизода запланирован на сегодня, 19 мая, в 21:00, однако это в Соединенных Штатах Америки. Украинцы смогут увидеть шестую серию 20 мая в 4:00.

Ориентировочная продолжительность шестого эпизода 8 сезона будет около 1 часа 20 минут. Премьера сериала состоится на телеканале HBO.

В Украине ее смогут увидеть все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

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В новом сезоне запланировано всего 6 серий, которые расскажут о конечных событиях борьбы за Железный трон и войне с белыми ходаками во главе с Королем Ночи.Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей "Игры престолов".

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