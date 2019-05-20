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В Сети появилась последняя серия сериала "Игры престолов 8"

В Сети появилась последняя серия сериала "Игры престолов 8"
11:13 Пн, 20 Май 2019 Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Последняя серия восьмого сезона стала 73-й в истории сериала.

В США состоялся показ финальной серии фэнтезийной саги "Игра престолов".

Так, в ночь на 20 мая телеканал HBO опубликовал шестую серию финального восьмого сезона.

Сериал "Игра престолов", в основу которого легла серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" стартовал в апреле 2011 года. 

Что известно о сериях 8 сезона сериала "Игры престолов"

Стоит отметить, что финальный сезон саги вызвал неоднозначную реакцию фанатов. После выхода пятой серии "Игры престолова" на сайте Change.org появилась петиция с призывом уволить сценаристов и шоуранеров за некомпетентность и переснять весь финальный сезон. Ее подписали уже более 1,1 млн человек.

В Украине 6 серия 8 сезона "Игры престолов" на русском будет доступна к просмотру уже 20 мая - ее смогут посмотреть пользователи сервиса OLL.TV или MEGOGO.

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