Появился трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)

Новости культуры: Премьера сериала запланирована на 2020 год.

Телеканал НВО продолжает радовать поклонников премьерами, поскольку один из самых популярных сериалов в настоящее время, "Игра престолов", подошел к концу. Так, вскоре сервис представит новые эпизоды "Мира Дикого Запада".

Новый официальный трейлер третьего сезона опубликовали представители телеканала HBO на своем YouTube-канале.

В сюжет сериала положена история парка развлечений, где роботов невозможно отличить от людей, однако их особенность в том, что присущая им память позволяет делать все, что для обычных людей невозможно.

События в третьем сезоне будут развиваться вне жестокого парка, а в центре сюжета появится новый герой, которого сыграет звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол. Коллегой по съемочной площадке станет Венсан Кассель, который сыграет главного злодея.

Напомним, 16 мая завершился финальный сезон любимого многими сериал "Теория большого взрыва". За 12 лет существования история молодых физиков, их девушек и друзей покорила сердца зрителей по всему миру. Мы же предлагаем заглянуть немного в прошлое и увидеть ведущих актеров сериала такими, какими они были задолго до своей славы.