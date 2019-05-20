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Холли Берри призналась, какой фильм худший в ее карьере

Холли Берри призналась, какой фильм худший в ее карьере
13:34 Пн, 20 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Холли Берри пришлось откровенно признаться, какой фильм она считает худшим в своей карьере, и оказалось, что это вовсе не "Женщина-кошка".

В фильмографии любых, даже самых именитых актеров есть провальные проекты.

Большинство поклонников комиксов в один голос заявили бы, что именно "Женщина-кошка" была самой большой ошибкой Холли Берри, но сама актриса считает иначе. Продвигая "Джона Уика 3" на шоу Джеймса Кордена, актриса сыграла в довольно жесткую игру. По правилам, если она не хотела отвечать на каверзные вопросы, ей нужно было съесть такие отвратительные на вид блюда, как яички индейки, коровий язык, мартини с глазом рыбы и не только. Чтобы не проверять свой желудок на прочность, Холли честно ответила на вопрос Кордена, какой фильм считала провальным еще во время съемок.

"Их было так много. Я прошу прощения у всех, кто работал над этим фильмом. Он называется "Жена богача". Его сняла Эми Холден. Я не пытаюсь унизить всех женщин-режиссеров, но еще на стадии создания я уже знала, что это не будет величайшим проектом в истории кинематографа", — рассказала актриса.

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Триллер 1996 года действительно получил очень низкие оценки от критиков и был плохо принят зрителями, чего не скажешь о третьей части боевика "Джон Уик". По данным СМИ, картина уже заняла лидирующую позицию в прокате, сместив с первого места четвертых "Мстителей", и получила множество восторженных отзывов от профессиональных рецензентов.

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Фильмы, Кино, Холли Берри, Знаменитости, Актриса, Женщина кошка.
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