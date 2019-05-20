Сериал "Чернобыль" от HBO: тизер 3 серии 1 сезона (Видео)

Новости культуры: В своем официальном YouTube-аккаунте канал HBO опубликовал трейлер третьей серии сериала "Чернобыль".

В новой серии ученый Валерий Легасов ищет способы дезактивации зараженной территории. Также в промо можно заметить чиновников, которые получат первые доклады о ситуации на ЧАЭС.

Третий эпизод будет называться "Откройся широко, Земля!" (Open Wide, O Earth).

Новую серию можно будет посмотреть во вторник, 20 мая на НВО. Премьеру покажут на OLL. TV, а также на MEGOGO.

Что известно о сериале "Чернобыль":

В основу сюжет взяли не рассказанную до сих пор действительную историю, как утверждают авторы идеи. Следует предупредить, что те, кто знаком с трагедией, все равно будут поражены и картинкой, и смыслом. Заокеанские кинотворцы смогли зацепить "за живое", показав шокирующие сцены гибели от облучения.

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут про самую ужасную техногенную катастрофу мира, охватившую не только территорию Украины, но и соседские территории. Что касается главных героев, то в сериале снимались такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие.

Сериал снимали в столице Литвы, Вильнюсе. Режиссером нового сериала стал создатель известного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Джоан Ренко, а продюсер - Кэролин Штраус, которая ранее работала над другими знаменитыми лентами – "Секс и город" и "Игра престолов". Стоит добавить, что над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало".