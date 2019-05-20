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Среда, 22.05.2019
Тотальное разочарование: почему фанаты "Игры престолов" требуют переснять финал
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Тотальное разочарование: почему фанаты "Игры престолов" требуют переснять финал

19 мая состоялась премьера последней серии восьмого сезона сериала "Игра престолов", получившей название "Железный трон". В ней мы наконец узнали, кто из героев станет правителем Семи Королевств, кто умрет, а кто - останется жив, и, надо отметить, финал оказался весьма неожиданным. Но поклонники "Игры престолов" остались недовольны таким завершением. Еще после выхода пятого эпизода сериала в сети появилась петиция, призывающая создателей "ИП" переснять последний сезон. И теперь, после премьеры финальной серии, количество людей, подписавших ее, достигло миллиона! Что вызвало такую реакцию у зрителей, читайте в нашем материале. Среди поклонников "Игры престолов" наступила настоящая "зима" - большинству зрителей категорически не понравился последний восьмой сезон культовой саги. И у них есть вески причины, чтобы высказывать свое недовольство.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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18:37 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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