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Netflix опубликовал трейлер фильма "Ты – мое сомнение" (Видео)

Netflix опубликовал трейлер фильма "Ты – мое сомнение" (Видео)
17:01 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры: Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать поклонников классного кино еще одним роликом грядущей премьеры.

В сети появился трейлер фильма "Ты – мое сомнение", в котором сыграл звезда боевика "Джон Уик 3" Киану Ривз.

В премьерном видео звезда создает проблемы для главной пары картины. По сюжету, Саша (звезда сериала "Американская домохозяйка" Али Вонг) и Маркус (звезда ситкома "Трудности ассимиляции" Рэндолл Парк) должны быть вместе. Однако, сами же Саша и Маркус так не считали. Но когда давние друзья воссоединяются спустя 15 лет, они начинают думать... а что если?

В августе 2017 года было объявлено, что Netflix получил права на, тогда еще, неназванный фильм, написанный Али Вонгом, Рэндаллом Парком и Майклом Голамко. Продюсерами кинофильма выступили Натан Каан, Рэндолл Парк и Эрин Вестерман.

В марте 2018 года было объявлено, что фильм без названия будет снят Кхан Нахнатчхан, для которой проект – режиссерский дебют в мире большого художественного кино. Основной съемочный процесс начался в Ванкувере в мае 2018 года, а затем продолжился (дополнительные съемки) в Сан-Франциско в июле того де года.

Сюжет

Юные влюбленные мечтают состариться вместе, хотя живут сегодняшним днем и готовы совершать бесшабашные поступки. Неопытность может сыграть дурную шутку с любящими сердцами и стать причиной многолетней ненависти. Так случилось с парой романтиков. Пылкая ссора привела к расставанию.Неразлучные друзья детства, а затем и юные возлюбленные Саша и Маркус после серьезной ссоры прерывают общение на 15 лет. Но судьба решает снова проверить принципиальных ребят и сводит их снова после продолжительной разлуки.

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Она — знаменитый шеф-повар, открывающий ресторан в Сан-Франциско, он - до сих пор живет и работает с отцом, хотя мечтает о музыкальной карьере. Встретившись, герои чувствуют пробуждение первой любви, старые чувства вспыхивают пожаром, но могут ли сойтись люди из разных миров и смогут ли герои адаптироваться к взрослому миру друг друга и понять, что главное в их жизни – это их взаимная любовь?

Премьера фильма "Ты – мое сомнение" на Netflix состоится 31 мая.

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Кино, Фильм, Киану Ривз, Комедия, Трейлер, Netflix, Ты – мое сомнение.
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