Айзек Хемпстед–Райт осудил петицию против восьмого сезона "Игры престолов"

Новости культуры: Экранному Брану Старку не понравилось поведение фанатов сериала "Игра престолов".

Больше миллиона разочарованных фанатов подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон "Игры престолов". Такое количество разгневанных зрителей явно задело некоторых актеров сериала, которые во главе с Айзеком Хэмпстедом–Райтом выразили свое негодование подобной своенравностью поклонников шоу.

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter исполнитель роли Брана Старка возмутился: "Это просто абсурд! Я даже понять этого не могу. Смех да и только. Смешно, что люди искренне полагают, будто могут просто потребовать другой финал, раз им не нравится увиденное. Я воспринял это, как оскорбление, хотя и не должен". 22-летний актер заявил, что безумие Дейнерис было обосновано, а весь эпизод был поставлен идеально. "Я не считаю этот сюжетный поворот попыткой шокировать зрителей. Думаю, это закономерное развитие персонажа", - подчеркнул Айзек.

Его поддержал коллега по сериалу Джейкоб Андерсон, исполнивший роль Серого Червя. "По мне, это грубо. Я понимаю, что фанаты считают сериал своей собственностью, что неплохо: раз они принимают что-то так близко к сердцу, значит, шоу им действительно дорого. Однако я был там, я видел, с каким трудом съемочная команда работала над сериалом, и подобное поведение обесценивает их труд. Это грустно", - сказал Андерсон.

Свое мнение выразила и звезда "Ривердейла" Лили Рейнхарт, которая обрушилась на зрителей "Игры престолов" с критикой: "Телевидение так не работает. Смешно, что люди требуют творческих изменений от съемочной команды. Требовать пересъемок от создателей неуместно. Конечно, поклонники - это основная причина, по которой шоу пользуются успехом, но это не оправдывает неуважительного отношения к людям, которые посвятили свою жизнь созданию фильмов и сериалов".