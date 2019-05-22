"Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)

Новости культуры: Исполнительница роли Дейенерис, Эмилия Кларк, рассказала о чувствах, которые испытала после прочтения сценария.

Премьерный выход последнего эпизода популярного британского сериала "Игры престолов" состоялся 19 мая. Некоторые зрители бурно восприняли сам сюжет, который оказался довольно неожиданным. Фанаты даже создали петицию, в которой говорилось о переснятии целого сезона.

Свое полное непонимание неприятного поворота в сценарии высказала сама исполнительница одной из главных ролей - Эмилия Кларк.

В одном из интервью американского издания Entertainment Weekly актриса призналась, что перечитывала сценарий 7 раз, пока полностью не смирилась со смертью своей героини.

"Я рыдала. Мне нужно было прогуляться. Я вышла из дома, взяла ключи и телефон, а вернулась с волдырями на стопах. Я гуляла в течение пяти часов и размышляла о том, как же я со всем этим справлюсь", - рассказала Кларк.

Эмилия очень переживала, как воспримет такую новость исполнитель роли Джона Сноу - Кит Харингтон. Новость о том, что именно Сноу убьет Дейенерис Таргариен опечалила его.

"Он расплакался, когда все узнал. Здорово, что он не стал читать сценарий заранее", - вспомнила британская актриса.

Еще с начала первого сезона сериала Эмилия Кларк начала понемногу сопоставлять себя с главной героиней. Новость о том, что Дейенерис покажет себя с плохой стороны неприятно удивила актрису: "Читая комментарии о ней, мне приходилось напоминать себе, что люди говорят о Дени, а не обо мне".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 3 more sleeps. #GameofThrones Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 11 Апр 2019 в 7:26 PDT

"После того, как я узнала о судьбе Дейнерис, я позвонила маме и брату и со слезами в голосе начала задавать им странные вопросы, потому что не могла рассказать о том, что прочитала в сценарии. Они все не могли понять, почему я хочу узнать, хороший ли Дейнерис человек, что о ней думают люди, и почему меня это так волнует", - рассказала Эмилия Кларк изданию.

Напомним, что Айзек Хемпстед-Райт, который исполнял роль Брана Старка отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.

"Мы видим уязвимого персонажа, который зависит от других людей, а потом он получает все ключи к пониманию мира. Становление Брана в качестве короля - это победа для спокойных и рассудительных людей этого мира, которые слишком часто остаются в стороне из-за смятения, которое создают самые громкие и реакционные", - указал актер.