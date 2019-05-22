"Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)

Премьерный выход последнего эпизода популярного британского сериала "Игры престолов" состоялся 19 мая. Некоторые зрители бурно восприняли сам сюжет, который оказался довольно неожиданным. Фанаты даже создали петицию, в которой говорилось о переснятии целого сезона.
Свое полное непонимание неприятного поворота в сценарии высказала сама исполнительница одной из главных ролей - Эмилия Кларк.
В одном из интервью американского издания Entertainment Weekly актриса призналась, что перечитывала сценарий 7 раз, пока полностью не смирилась со смертью своей героини.
"Я рыдала. Мне нужно было прогуляться. Я вышла из дома, взяла ключи и телефон, а вернулась с волдырями на стопах. Я гуляла в течение пяти часов и размышляла о том, как же я со всем этим справлюсь", - рассказала Кларк.
Эмилия очень переживала, как воспримет такую новость исполнитель роли Джона Сноу - Кит Харингтон. Новость о том, что именно Сноу убьет Дейенерис Таргариен опечалила его.
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I’m here because I love your brother, and I trust him. #GameofThrones
"Он расплакался, когда все узнал. Здорово, что он не стал читать сценарий заранее", - вспомнила британская актриса.
Еще с начала первого сезона сериала Эмилия Кларк начала понемногу сопоставлять себя с главной героиней. Новость о том, что Дейенерис покажет себя с плохой стороны неприятно удивила актрису: "Читая комментарии о ней, мне приходилось напоминать себе, что люди говорят о Дени, а не обо мне".
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"После того, как я узнала о судьбе Дейнерис, я позвонила маме и брату и со слезами в голосе начала задавать им странные вопросы, потому что не могла рассказать о том, что прочитала в сценарии. Они все не могли понять, почему я хочу узнать, хороший ли Дейнерис человек, что о ней думают люди, и почему меня это так волнует", - рассказала Эмилия Кларк изданию.
Напомним, что Айзек Хемпстед-Райт, который исполнял роль Брана Старка отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.
"Мы видим уязвимого персонажа, который зависит от других людей, а потом он получает все ключи к пониманию мира. Становление Брана в качестве короля - это победа для спокойных и рассудительных людей этого мира, которые слишком часто остаются в стороне из-за смятения, которое создают самые громкие и реакционные", - указал актер.