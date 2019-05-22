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В Сети появился новый трейлер "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо (Видео)

В Сети появился новый трейлер "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо (Видео)
11:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: lb.ua

Новости культуры: Новинка привлекла немалое внимание СМИ и киноманов, ведь на экранах можно будет увидеть игру талантливых актеров, в частности, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо.

Кинокомпания Sony Pictures подготовила для поклонников сюрприз: в сети опубликовали новый трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). 

События фильма разворачиваются в 1969 году, поэтому авторы мастерски показали стиль того времени. В Лос-Анджелесе активно развивалась киноиндустрия, поэтому Год Далтон (Леонардо ДиКаприо) стремится любой ценой закрепить свой успех и продолжить съемки в прибыльных лентах. Он уже добился немалой славы: является телевизионным актером, находится на взлете популярности после удачных съемок. Однако конкуренцию Рику может составить его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который мечтает тоже завоевать Голливуд.

Интересно, что все события разворачиваются на фоне резонансного преступления, произошедшего в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда пять человек жестоко убили. Поэтому легендарный режиссер Квентин Тарантино через 50 лет после жуткого события, решил показать ее зрителям. Однако сделать это в своей особой манере. 

Стоит отметить, что над замыслом Квентин Тарантино работал долгих 5 лет, а фильм "Однажды в Голливуде", по словам режиссера, может стать его последним. 

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Традиционно, на съемки режиссер пригласил знаменитых актеров, которые привлекают большое внимание к фильму. Так, в "Однажды в Голливуде" зрители смогут увидеть игру Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Дакоты Фаннинг, Курта Рассела, Аль Пачино, Тимоти Олифант и других. Премьера фильма в Украине запланирована на 8 августа 2019 года.

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Фильмы, Кино, Брэд Питт, Актеры, Знаменитости, Трейлер, Леонардо ди Каприо, Однажды в Голливуде.
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