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Четверг, 23.05.2019

"Очень странные дела": новый тизер третьего сезона сериала (Видео)

Видео появилось на Youtube-канале компании и успело за сутки набрать большое количество просмотров. Действия сериала будут разворачиваться в 1985 году в небольшом американском городке. Ролик посвящен Билли Харгрову, который переехал в городок Хокинс во втором сезоне и работает спасателем в местном бассейне. События нового сезона будут происходить летом — через год после завершения предыдущего сезона. Слоган нового сезона звучит как "Одно лето может изменить все".
Фото: instagram
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Кино, Фильм, Сериал, Netflix, Очень странные дела.
15:07 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
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