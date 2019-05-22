"Очень странные дела": новый тизер третьего сезона сериала (Видео)

Видео появилось на Youtube-канале компании и успело за сутки набрать большое количество просмотров. Действия сериала будут разворачиваться в 1985 году в небольшом американском городке. Ролик посвящен Билли Харгрову, который переехал в городок Хокинс во втором сезоне и работает спасателем в местном бассейне. События нового сезона будут происходить летом — через год после завершения предыдущего сезона. Слоган нового сезона звучит как "Одно лето может изменить все".