Бриджит Джонс возвращается: Рене Зеллвегер намекнула на продолжение фильма

Новости культуры: 21 мая, Рене Зеллвегер стала гостей на шоу The Talk, где обсудила свои новые проекты: сериал «Что/если» и фильм «Джуди», посвященный голливудской звезде Джуди Гарлэнд.

Актриса намекнула на свое возвращение к образу Бриджит Джонс, и заверила, что готова сняться в продолжении.

В конце обсуждения двух новых работ Рене Зеллвегер ведущая Шерил Андервуд спросила актрису, хотела бы она вернуться к образу Бриджит Джонс и принять участие в съемках четвертой части франшизы. "И это будет что-то вроде "Бриджит Джонс: Менопауза". Я хочу сказать, что искренне люблю эту героиню, так что если создатели позвонят мне, я непременно соглашусь", — ответила Зеллвегер.

А на вопрос ведущей о том, можно ли все таки рассчитывать на четвертую часть фильма, Рене решила сохранить интригу, ответив, что пока не знает."Я лишь в курсе, что Хелен написала книгу. Так что есть шанс на кино", — поделилась актриса.

Также известно, что у Хелен Филдинг есть и еще одна книга, которая пока не была экранизирована – "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Она была написана в 2013 году, и речь в ней идет о жизни главной героини с двумя детьми школьного возраста – сыном и дочерью - после трагической смерти ее мужа Марка Дарси. Изложение событий в ней во многом не совпадает с фильмом 2016 года "Бриджит Джонс 3" и вышедшем по мотивам сценария и газетных колонок Филдинг романа "Ребенок Бриджит Джонс".

Так, что поклонникам непутевой Бриджит остается только надеяться на возвращение любимицы на экран.

Напомним, что первая часть фильма "Дневник Бриджит Джонс" вышла в 2001 году, вторая - в 2004-м. Прошло двенадцать лет, прежде чем Рене Зеллвегер вновь примерила на себя популярный образ и в 2016 году представила третью часть франшизы "Бриджит Джонс 3".