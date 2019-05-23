Sony запустила студию по экранизации эксклюзивов PlayStation: Что снимут первым

Новости культуры: PlayStation Productions создает сериал по мотивам игры Twisted Metal.

В начале недели Sony объявила о запуске PlayStation Productions, студии, которая будет заниматься экранизацией эксклюзивов одноименной консоли. Теперь же компания объявила о первой игре, которую перенесут на ТВ-экраны.

На собрании инвесторов главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра рассказал, что студия работает над сериалом по мотивам Twisted Metal. Последняя игра серии выходила на PlayStation 3 в 2012 году, собрав положительные отзывы, которых все же не хватило на продолжение. Теперь смертельные гонки возвращаются, но уже на ТВ-экраны.

"У нас есть телешоу, которое мы недавно согласовали, и которое будет разработано на основе IP для PlayStation. Оно называется Twisted Metal", — заявила Винчикерра.

Деталей о сюжете и дату выхода инвесторы не услышали, а сам Шон Лэйден отметил, что сроков команде не ставили и вообще не хотят спешить выпуском сериала. Так что ждать геймеры будут долго.

"Нам не нужно торопиться с выходом на рынок. У нас нет списка из Х числа проектов, которые должны быть сделаны в этом году. Ничего подобного", — сказал председатель SIE Worldwide Studios Шон Лэйден.

К счастью, исполнительный директор вспомнил о фильме по мотивам Uncharted, сказав, что проект жив, а место режиссера занял Дэн Трахтенберг. Парень запомнился геймерам короткометражкой "Портал: Некуда бежать" и фильмом "Кловерфилд, 10".