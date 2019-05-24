Низкорослый Росомаха: фанаты создали петицию, где предлагают роль героя Marvel Дэнни Де Вито

Новости культуры: Любители петиций снова берутся за свое.

Когда вышел последний эпизод британского сериала "Игра престолов", поклонники саги взбунтовались и совместными усилиями решили создать петицию, которая поставила на уши все интернет-сообщество. Такую инициативу прокомментировал звезда сериала - актер Айзек Хемпстед-Райт. Он грубо осудил петицию, а также обвинил зрителей в неблагодарном отношении к съемочной команде фантастической саги.

"Это просто абсурд! Я даже понять этого не могу. Смех да и только. Смешно, что люди искренне полагают, будто могут просто потребовать другой финал, раз им не нравится увиденное. Я воспринял это, как оскорбление, хотя и не должен". 22-летний актер заявил, что безумие Дейнерис было обосновано, а весь эпизод был поставлен идеально. "Я не считаю этот сюжетный поворот попыткой шокировать зрителей. Думаю, это закономерное развитие персонажа", - тогда сказал Айзек.

И вот дело дошло до кинематографической вселенной Marvel.

Дело в том, что фанаты звездного актера Дэнни Де Вито решили продолжить жизнь главного героя "Людей Икс" - Росомахи. Передать почетную эстафету Де Вито поклонники аргументировали тем, что "его рост гораздо ближе к росту каноничного героя комиксов".

"Он - единственный, кто может принять эстафету от Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомахе суждено появиться в киновселенной Marvel, его роль должен исполнить Дэнни ДеВито. На это есть пара веских причин. Во-первых, его рост гораздо ближе к росту каноничного героя комиксов. Во-вторых, мы все видели его в сериале "В Филадельфии всегда солнечно" и знаем, что он может сражаться и не боится испачкать руки", - написал автор петиции.

Самое забавное заключается в том, что данную петицию подписали уже более 28 тысяч человек, и видимо никто не собирается останавливаться.