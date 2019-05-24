Скандалы, интриги, расследования: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал "Игры престолов"

Новости культуры: Кто слил сценарий в сеть, почему сериал закончился именно так и краткий разбор 6 серии 8 сезона "Игры престолов", читайте далее.

Финальная серия последнего сезона длилась 80 минут, именно за это время решилась судьба всех семи королевств. Однако еще до выхода этого эпизода в сети появился "слитый" сценарий и не один.

Слитый сценарий

Поговаривают, что HBO собственноручно разместило альтернативные виды сценариев, чтобы подогреть интерес к ленте, чтобы никто до конца не знал, чем же закончится сериал. А также есть информация о том, что продюсеры раздавали самим актерам по несколько различных сценариев, чтобы те их распространяли и тем самым запутывали поклонников.

Разбор 6 серии 8 сезона "Игры престолов"

Из всех теорий сбылись лишь очевидные: убить Дейенерис принадлежит именно Джону, и после этого герой уйдет на север. Кто-то из фанатов предсказал уничтожение Железного трона – "яблоко раздора" в сериале. Кто-то расстроился, что Сансе досталось в семь раз меньше королевств, чем хотелось бы, а Джендри Баратеон произнес в финальном эпизоде лишь слово "Ай".

За восемь лет сериал получил так много внимания от своих фанатов, что теперь просто не смог оправдать ожиданий – его банкротство неминуемо. Но история, которую нам рассказали, полна красоты. В "Игре престолов" победили те, кто смог противостоять судьбе, ожидавшей их: Ария Старк не стала еще одной леди и отправилась в путешествие туда, где заканчиваются все карты.

Санса Старк ценой огромных страданий получила право не быть чьей-то "птичкой" и получила для Севера независимость; Серый Червь отказался от мести за свою королеву и отправился на остров Наат – родину любимой Миссандеи; Джендри Баратеон не стал претендовать на трон.

Среди тех, кто проиграл – Джейми и Серсея, которые все же погибли вместе. Они не оказывали сопротивления своей судьбе, и она их сокрушила. Бран Сломленный – имя нового короля, которое войдет в историю благодаря Тириону. Брандон не хотел власти, поскольку он оказался прикован к своему деревянному трону и именно ему осталось править шестью королевствами.

Бриенна же, которая смогла стать рыцарем полноправно, решила почтить память любимого Джейми и вписала всю правду о его подвигах в книгу "Льда и Пламени".

Обсуждение и реакции фанатов финала "Игры престолов"

То, что финал "Игры престолов" всех удивит оказалось правдой. Многим он очень понравился, особенно тем, кто любил и восхвалял семью Сарков. Однако, нашлись те, кому никак не получается смириться с финалом. Недовольные и возмущенные фанаты даже создали петицию. Ее суть заключается в том, чтобы HBO пересняла весь 8 сезон и сериал получил иное завершение.

Автор книги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин отметил, что финал сериала, отнюдь не означает финал книги, именно поэтому это вселяет надежду. Возможно, книга закончится именно так, как этого ожидает значительная часть мира.