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Воскресенье, 26.05.2019
Актеры, которые принимали наркотики во время съемок легендарных фильмов
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Актеры, которые принимали наркотики во время съемок легендарных фильмов

Независимо от того, сталкивались ли наркоманы в этом списке с наркоманией во время съемок или использовали свои прошлые знания, наркотики определенным образом им помогли. Мы признаем, что не можем знать точно, могли ли эти актеры сыграть лучше, если бы были "чистыми" и трезвыми всю свою жизнь. Есть примеры, когда зависимых героев играли актеры, которые изучали роль, просто наблюдая за наркоманами. Работа с наркотиками на расстоянии вытянутой руки работает. Но сегодня мы говорим о тех, кому в перевоплощениях перед камерой помогли эксперименты с запрещенными веществами.
spletnik.temaretik.com
Фото: spletnik.temaretik.com
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