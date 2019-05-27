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Понедельник, 27.05.2019
"Игра престолов": как выглядят локации сериала в реальной жизни (Фото)
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"Игра престолов": как выглядят локации сериала в реальной жизни (Фото)

Кажется, что за последним сезоном Игры престолов следил каждый второй житель нашей планеты. Этот сериал можно смело назвать самой обсуждаемым и захватывающим событием первой половины 2019 года. Съемочная команда объездила практически весь мир в поисках подходящих локаций. Актер и режиссер Инго Шмолль решил показать, как выглядят места съемок в реальной жизни. Он побывал в Хорватии, чтобы своими глазами увидеть Королевскую гавань и повторить кадры из любимого сериала. Предлагаем вам взглянуть на эти живописные локации!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Сериал, Съемки, Игра престолов, Game of Thrones, Локация.
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