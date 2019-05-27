"Игра престолов": как выглядят локации сериала в реальной жизни (Фото) Кажется, что за последним сезоном Игры престолов следил каждый второй житель нашей планеты. Этот сериал можно смело назвать самой обсуждаемым и захватывающим событием первой половины 2019 года. Съемочная команда объездила практически весь мир в поисках подходящих локаций. Актер и режиссер Инго Шмолль решил показать, как выглядят места съемок в реальной жизни. Он побывал в Хорватии, чтобы своими глазами увидеть Королевскую гавань и повторить кадры из любимого сериала. Предлагаем вам взглянуть на эти живописные локации!