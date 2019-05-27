Сериал "Чернобыль" от HBO: тизер 3 эпизода (Видео)

Новый эпизод сериала будет иметь название "Счастье всего человечества". В новой серии Валерий Легасов и советский вице-премьер Борис Щербина рассматривают возможность использования лунных роверов для удаления радиоактивного мусора, в то время как Улана Хомюк сталкивается с правительственными препятствиями в определении правды о причине взрыва. Новую серию можно будет посмотреть во вторник, 28 мая на НВО. Премьеру покажут на OLL. TV, а также на MEGOGO.