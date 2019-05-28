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"Очень странные дела": Дэвид Харбор пообещал, что у сериала будет трогательный финал

"Очень странные дела": Дэвид Харбор пообещал, что у сериала будет трогательный финал
22:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Пока фанаты "Игры престолов" не могут смириться с разочаровывающей концовкой шоу, звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор обещает своим поклонникам трогательный финал, неожиданный сюжетный поворот и лучший эпизод в истории сериала.

До премьеры третьего сезона остается чуть больше месяца, так что актерский состав сериала начинает общение с прессой. После того как создатели раскрыли новые детали предстоящих эпизодов, Дэвид Харбор поделился с журналистами, что зрителей ждет очень трогательный финал сезона. "Я думаю, восьмая серия — это самое трогательное, что мы когда-либо снимали. Все, что произойдет в конце, будет очень неожиданным для зрителей и тронет их до глубины души", — пообещал актер.

Он также сообщил, что Хопперу придется пережить немало страшных моментов, которые вовсе не связаны с чудовищами из других измерений. "Героиня Милли взрослеет, и мне кажется, Хоппер тяжело это воспринимает. Ему не нравится идея, что его маленькая девочка теперь гуляет с мальчиком. Так что в начале сезона он будет чувствовать дискомфорт, ведь его дочь становится подростком, ищет себя, а для Хоппера это страшнее, чем сражение с демогоргонами", — объяснил Харбор.

 "Очень странные дела": новый тизер третьего сезона сериала (Видео)

В третьем сезоне события сюжета развернутся летом, когда дети будут отдыхать на каникулах, выпускники подрабатывать в торговом центре, а взрослые — разбираться с личными проблемами. И все это отойдет на задний план, когда героям вновь придется столкнуться с чудовищами.

Премьера третьего сезона "Очень странных дел" состоится 4 июля. 

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Кино, Фильм, Сериал, Netflix, Очень странные дела, Дэвид Харбор.
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